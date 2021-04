SI RIVEDE ILLUMINATI HOTTIES: ECCO IL NUOVO BRANO “MMMOOOAAAAAYAYA”

Dopo aver lottato per liberarsi dal contratto con la Tiny Engines e il conseguente mixtape, “Free I.H.: This Is Not The One You’ve Been Waiting For“, si rivede Illuminati Hotties, progetto di Sarah Tudzin. “Sono incredibilmente entusiasta di collaborare con la Hopeless Records. Con tutto quello che mi ha portato dove sono, sapevo che la prossima volta avrei avuto bisogno di cercare il supporto di persone che si fidassero di me, che credessero in me stessa e nella mia visione generale“.

La nuova traccia, “MMMOOOAAAAAYAYA”, è piena di energia esuberante e ironica. “Qualcuno mi ha detto che la mia musica è troppo ‘CUTE’ per essere presa sul serio“, dice la Tudzin. “Così ho scritto loro una lettera d’amore. Spero che stiano ridendo a crepapelle“.

Il video rende omaggio all’iconico video musicale di “Untitled (How Does It Feel)” di D’Angelo.



Photo: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons