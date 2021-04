FINK TORNA IN ITALIA A MAGGIO 2022

Fink ritornerà in Italia nel maggio 2022 per due date.

Il musicista della Cornovaglia, che il prossimo 20 agosto realizzerà “IIUII” – un album di rivisitazioni di brani dal 2006 al 2016 – suonerà mercoledì 4 alla Santeria Toscana 31 di Milano e giovedì 5 alla Largo Venue di Roma.

Questo il programma:

Mercoledì 4 Maggio 2022

Milano, Santeria Toscana 31 – viale Toscana, 31

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto.

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket.

Giovedì 5 Maggio 2022

Roma, Largo Venue – via Biordo Michelotti, 2

Inizio concerti h. 21:30

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto.

Biglietti disponibili su Ticketone e Do It Yourself.

Credit Foto: Tommy N Lance