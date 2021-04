GIANLUCA GRIGNANI CELEBRA I 25 ANNI DI “LA FABBRICA DI PLASTICA” CON LA RISTAMPA IN VINILE

Il 20 maggio 1996 Gianluca Grignani pubblicava il suo secondo disco “La fabbrica di plastica”.

Per celebrare il venticinquennale dell’album che seguiva il grande successo di “Destinazione Paradiso”, debutto del cantautore milanese, è in arrivo, il prossimo 21 maggio, la ristampa in vinile.

“La fabbrica di plastica” sarà nuovamente disponibile in due versioni: deluxe, a tiratura limitata e numerata, con LP colorato o nero e CD, una LP in versione catalogica con audio rimasterizzato. Nel disco in formato CD saranno inoltre presenti la ghost track “Qualcosa nell’Atmosfera”, una demo inedita intitolata “Dedicata” e una versione acustica della title track.