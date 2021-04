RITORNANO A FARSI SENTIRE I WE WERE PROMISED JETPACK: ECCO IL NUOVO SINGOLO “IF IT HAPPENS”

RITORNANO A FARSI SENTIRE I WE WERE PROMISED JETPACK: ECCO IL NUOVO SINGOLO “IF IT HAPPENS”

A distanza di quasi tre anni dal loro quarto LP, “The More I Sleep The Less I Dream“, i We Were Promised Jetpacks tornano a farsi sentire con materiale inedito.

La band indie-rock scozzese, infatti, ha appena rilasciato il nuovo energico singolo “If It Happens”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il frontman Adam Thompson dice del nuovo brano: “”If It Happens” esprime molto di ciò che stavo cercando di trasmettere a me stesso. Faceva tutto parte della mia nuova mentalità di cercare di essere più positivo su ciò che ho e non pensare sempre a ciò che non ho. Si tratta di abbracciare l’idea di felicità, fare il possibile per incoraggiarla e in generale essere molto più “c’est la vie” su tutto. Se succede, succede; se non lo fa, non lo fa. Cosa ci puoi fare?”