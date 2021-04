SONO TORNATI I COSMETIC. “LA LUCE ACCESA” E’ IL NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA IL PROSSIMO ALBUM.

La band ‘romagnagaze’ rilascia in queste ore il nuovo brano “La Luce Accesa”.

Il pezzo, che anticipa l’uscita del prossimo album, racconta di un’esperienza molto vicina al “punto di non ritorno” di un rapporto. Arriva sull’orlo e guarda l’abisso negli occhi. Poi una sorta di istinto di sopravvivenza o di affetto fa tornare indietro. Cerchi il conforto della notte che tutto concede e tutto perdona, per poi lasciare uno spiraglio sul giorno che ritorna e lenisce le ferite al meglio.

Avevamo da tempo il desiderio di arrangiare un brano in maniera soft e avvolgente, senza l’uso di strumenti “rock” racconta la band

Questo ci sembrava il brano giusto, dove il grido quasi disperato del testo viene bilanciato da una musica confortante, “una musica che cura. Per la prima volta nella nostra storia compaiono elementi di elettronica, beat e samples, che aggiungono sapori per noi nuovi: affidando questa parte a Luca Sarti (Adessso, Twin Room, Fitness Pump) sapevamo saremmo stati in mani che ci conoscono bene. Tutti i synth invece sono stati suonati da Bart e Straccia. Spesso avevamo manifestato la voglia di fare un disco senza chitarre elettriche, piatti e rullanti. Questo è un segnale. Ma in altri brani che arriveranno presto, chitarre ce ne saranno eccome.

e ancora:

Il brano è nato molto spontaneamente, testo e accordi insieme. Ma per l’arrangiamento è stata necessaria una trafila di parecchi mesi per mettere assieme i vari strati e fare suonare il tutto naturale, pop. In questo Steve Scanu è stato maestro, grazie anche alle riprese di Andrea Muccini e Marco Barosi e al lavoro a posteriori di Luca Sarti aka Adessso sui suoi campioni.

Ascolta “La Luce Accesa”:

Credit Foto: Antonio Ragni