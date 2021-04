THE REDS, PINKS & PURPLES

Sulla stessa scia di “Anxiety Art” e “You Might Be Happy Someday”, salta fuori – direttamente dal mondo di Glenn Donaldson, fatto di case dipinte in pastello e di vinili ingialliti di artisti dimenticati – il terzo capitolo dei Pink, Red and Purples; il progetto di uno dei musicisti più originali dell’indie americano sotterraneo – che, in passato, ha sfornato dischi con i suoi Skygreen Leopars e gli Art Museums.

Un disco made in California, come ben testimoniano i fuggenti scatti fotografici del quartiere di Inner Richmond; protagonisti di un delizioso concept visivo.

“Uncommon Weather” ci offre una manciata di squisite ballate pop da camera – o, come lo stesso Donaldson preferisce chiamarlo, DYI Kitchen pop – che ripesca da Bristol l’indie pop della Sarah Records (The Orchids, The Sea Urchins, The Field Mice, Heavenly…); ergo, un’etichetta indipendente, di nicchia, attiva tra il finire degli anni ottanta e gli albori degli anni novanta. Ma se volessimo fare nomi più noti, allora potremmo citare, tranquillamente, riecheggiamenti di giganti dell’alternative; quali i R.E.M., Belle and Sebastian e i Teenage Fanclub.

Un minestrone che mescola gli ingredienti pop più genuini: instancabili chitarre di ritmo jangle-pop, drum-machine dal gusto lo-fi e archi; il tutto, spesso, intorpidito dal tenue aspergere dei riverberi elettrici.

Su queste melodie felicemente malinconiche, razzola una voce che ti mette a suo agio e canta su temi ordinari: le ansie, conflitti interni, l’amore e quel calcio in faccia che tutti chiamiamo “vita”. I testi sono privi di fronzoli; ma non sono, neanche, sul ciglio del grossolano.

Pop semplice, ma esteticamente squisito.

L’ho, per caso, già detto “squisito”?