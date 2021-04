TRACK: MAJOR OF ROSES Boy Oh Boy

Sede operativa a Stoccolma per Magnus Rosell, una vita spesa dietro la musica, ed adesso cantante, penna e produttore dietro al proprio progetto Major of Roses.

Il primo album “Cornerstone” nel 2018, ed adesso è momento di nuova musica e “Boy Oh Boy” è il suo ultimo singolo: chitarra acustica dinoccolata, voce profonda, melodia azzeccata, per un pezzo che lo stesso artista scandinavo indica come “una canzone seriosamente scherzosa su come ti ricordi della tuo essere bambino quando riguardi una vecchia foto“. E quella foto, che figura anche nella copertina del singolo, è anche un richiamo altrettanto divertente a “London Calling” dei The Clash.

Ci piace assai!

