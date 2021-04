I THE WEDDING PRESENT RISTAMPANO IL CLASSICO “SEAMONSTERS” E SI APPRESTANO AD ESEGUIRLO TUTTO LIVE IN STREAMING

Il classico del 1991 dei The Wedding Present, “Seamonsters”, sarà ristampato in versione deluxe per il 30° anniversario via Sony Legacy Records il 28 maggio, ovvero 30 anni dopo la sua uscita originale nel Regno Unito. Si tratta di un doppio vinile con copertina apribile: il primo disco contiene l’album originale, il secondo contiene gli EP “Dalliance”, “3 Songs” e “Lovenest”, più le registrazioni delle BBC Peel Sessions del 1991. Pre-order non ancora disponibile, per ora.

Il loro terzo album, “Seamonsters”, vide la band di Leeds trasferirsi ai Pachyderm Studios a Cannon Falls, Minnesota, per lavorare con Steve Albini. Realizzato in soli 12 giorni, aveva un suono molto diverso e molto più carico rispetto ai primi due album della band: forse questo fece storcere il naso a qualcuno, all’inizio, mentre con il tempo il disco è risultato essere uno dei più apprezzati dell’intera discografia dei Wedding Present.

Per celebrare il 30° anniversario di “Seamonsters”, i Wedding Present suoneranno uno show in livestream il 29 maggio alle 21 (biglietti qui) da un luogo storico di Brighton, UK. Eseguiranno “Seamonsters” per intero, più un set di altri brani preferiti.