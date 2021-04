IL SESTO ALBUM DI CHRISTOPHER PAUL STELLING USCIRà A FINE SETTEMBRE

A distanza di un anno e mezzo dal bellissimo quinto LP, “Best Of Luck“, Christopher Paul Stelling tornerà con una nuova prova full-length, “Forgiving It All” (qui il pre-order), che vedrà la luce il prossimo 24 settembre.

Le dieci canzoni che compongono il suo nuovo album “esprimono l’accettazione per le lotte e le gioie della vita e cantano la sua gratitudine per essere ancora qui”, spiega la press-release.

Il primo singolo si chiama “Die To Know” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“Forgiving It All” Tracklist:

1. Die To Know

2. Cutting Loose

3. Wildfire

4. WWYLLYD

5. Driving The Hearse

6. Fish Or Cut Bait

7. Rosewood

8. Forgiving It All

9. For Your Drive

10. They’ll All Proclaim