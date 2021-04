NUOVO DISCO PER RAOUL VIGNAL. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO “RED FRESCO”.

Raoul Vignal, cantautore e chitarrista francese di Lione, annuncia il nuovo album “Years in Marble” atteso il 28 maggio (pre-order) sulla label francese Talitres (Motorama, Micah P. Hinson, The National, Emily Jane White…). Conosciamo bene le mani educate di Raoul, noto per la sua voce rilassante e una delicata tecnica di fingerpicking, ormai i suoi marchi di fabbrica conclamati.

Guarda il video del primo estratto “Red Fresco” diretto Anne-Laure Etienne:

“Years in Marble” segue di circa 3 anni il precedente “Oak Leaf”.

Tracklist:

1. City Birds

2. Century Man

3. Coastal Town

4. Red Fresco

5. Silence

6. Summer Sigh

7. A River Runs Wild

8. To Bid the Dog Goodbye

9. Heart of the Lake

10. By a Thread

11. Moonlit Visit