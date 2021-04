OGGI “ST. ELSEWHERE” DEGLI GNARLS BARKLEY COMPIE 15 ANNI

Coppia di lusso quella formata da Cee-Lo Green dei Goodie Mob e Danger Mouse, produttore amante delle curve pericolose e dei mash up più incredibili. Quindici anni fa si sono inventati Gnarls Barkley, inizialmente solo un progetto parallelo dalle intenzioni però decisamente ambiziose come dimostrava la strategia pubblicitaria: i due si presentavano sontuosamente mascherati e snocciolavano una portentosa serie di amicizie, restando quasi sempre fedeli ai personaggi che interpretavano.

Il gioco rischiava di sfuggirgli rapidamente di mano se dietro l’hype, le interviste, la complessa messa in scena non ci fossero stati i trentasette minuti di “St. Elsewhere”. Primo posto in classifica in Inghilterra, quarto in America, due singoli pigliatutto che trascinavano l’esordio della premiata ditta Green – Mouse: il pop soul elettronico di “Crazy” e “Gone Daddy Gone”, fedele rilettura dell’omonimo brano dei Violent Femmes. L’inizio però era tutto di “Go-Go Gadget Gospel” sigla sfrenata e carnevalesca col Mardì Gras di New Orleans come spirito guida.

La title track si tuffava solo per un attimo in territori hip hop familiari a Cee-Lo, che aveva ampio spazio per scatenare voce e ugola accompagnato dalla profusione di suoni e samples architettati e orchestrati da Danger Mouse (particolarmente evidente il suo contributo in “Feng Shui”, “Who Cares”, “On-Line”) e da un solido gruppo di musicisti ospiti. Tecnicamente superbo, musicalmente eclettico “St. Elsewhere” alternava momenti seri (lo spoken word elettronico di “Just A Thought”, “Necromancer”) ad altri di puro divertimento come “The Boogie Monster”o “Transformer” con un finale affidato al tono apocalittico di “Storm Coming” che sfumava nell’accattivante “The Last Time”.

I Violent Femmes hanno decisamente apprezzato l’omaggio, tanto da aver proposto la loro cover di “Crazy” nell’EP omonimo. Cee-Lo e Danger Mouse hanno finito per realizzare un altro album a nome Gnarls Barkley (“The Odd Couple”) senza riuscire a replicare il successo e la varia musicalità di un esordio che dopo quindici anni suona ancora maledettamente moderno e si ascolta con raro piacere.

Gnarls Barkley – “St. Elsewhere”

Data di pubblicazione: 24 aprile 2006

Registrato: 2005–2006

Tracce: 14

Lunghezza: 37:20

Etichetta: Downtown / Atlantic / Warner

Produttore: Danger Mouse



Tracklist

1. Go-Go Gadget Gospel

2. Crazy

3. St. Elsewhere

4. Gone Daddy Gone

5. Smiley Faces

6. The Boogie Monster

7. Feng Shui

8. Just A Thought

9. Transformer

10. Who Cares

11. On-Line

12. Necromancer

13. Storm Coming

14. The Last Time