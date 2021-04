RITORNA JESSE MARCHANT: IL QUINTO ALBUM ESCE A FINE GIUGNO

A distanza di oltre tre anni dal suo quarto LP, “Illusion Of Love”, Jesse Marchant ritorna con nuovo materiale inedito.

Il suo nuovo album, “Antelope Running” (qui il pre-order), è previsto per il prossimo 25 giugno via AntiFragile Music, ma nel frattempo il musicista nativo di Montreal ha condiviso un nuovo estratto, “An Accident (From 3 Perspectives)”, che potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“Questa canzone racconta un grave incidente che ho avuto nella mia adolescenza mentre facevo snowboard con mio fratello minore, ho avuto un’emorragia e sono quasi morto”, spiega Marchant.

“Ricorda il giorno e il periodo immediatamente successivo, non solo dal mio punto di vista, ma anche da quello di mio fratello minore e di mia madre. Anche se ho raccontato la storia ad amici intimi diverse volte nel corso degli anni, non mi è mai venuto in mente di scriverne. Poi una mattina il ricordo mi tornò vivido mentre suonavo il piano, insieme ai testi che arrivavano tutti in una volta, in piena. Raramente provo una tale urgenza nella mia scrittura, quindi ho pensato che fosse meglio lasciare che fosse ciò che era accaduto.”

“Antelope Running” Tracklist:

1. Hard To Say the Meaning

2. Go Lightly

3. An Accident {From 3 Perspectives}

4. Dirty Snow

5. Antelope Running

6. Hatchet Of Destiny

7. Century

8. Challenger

9. Far Away / Heartache

10. I Never Knew

11. The Stream Rushes On