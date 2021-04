ALBUM: FAUVELY

I Fauvely, band di Chicago composta da Sophie Brochu (voce e chitarra), Dale Price (chitarra), Dave Piscotti (batteria) e Phil Conklin (basso) pubblica il primo album, “Beautiful Places”.

La maggior parte dei brani sono stati scritti dalla Brochu: atmosfere tristi, malinconiche e sognanti che l’opener “Welcome” immediatamente introduce in questo ambiente calmo e distensivo con un garrito di gabbiani in sottofondo. Piccole perle come i singoli “Always” e “May3e” ci trovano ben disposti all’abbandono dei sensi. “High Hopes” è, inconsapevolmente, un bell’omaggio a Dolores O’Riordan la cui voce è in questo brano celebrata. “In the Dark” ci porta in un viaggio notturno, vagamente countryeggiante, brano brioso ed estivo. l’album si chiude con “Florida” che si avvia lento per decollare in un dinamico finale che mette in bella evidenza la splendida voce di Sophie.

Fauvely: Bandcamp | Facebook