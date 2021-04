THE FELICE BROTHERS TORNANO A FARSI SENTIRE: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “INFERNO”

The Felice Brothers sono tornati a farsi sentire con materiale inedito a due anni di distanza dal loro ultimo album, “Undress“, realizzato per Yep Rock Records.

La band folk-rock di NYC, infatti, ha rilasciato il nuovo singolo “Inferno” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Questa canzone, più di ogni altra cosa, parla della persistenza di certi ricordi banali e di come assumono significati nascosti, di come i loro simboli diventano parte della nostra vita interiore e di come si trasformano nelle nostre menti”, ha affermato Ian Felice . “Parla anche della giovinezza, della crescita e della trasformazione. I ricordi del film sono oscurati dalla lente del tempo. Jean Claude Van Damm guida davvero una moto lungo le rive del Rio Grande? Non ricordo, ma ho ancora questa immagine nella mia mente. Ricordo solo quanto fosse orribile il film. I due personaggi della canzone si trasformano in cigni nel verso finale, in un sogno, mentre vengono trascinati nel fuoco di un’altra realtà più spaventosa.”