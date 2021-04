VIDEO: DOROTHEA PAAS

Si avvicina il debutto sulla lunga distanza di Dorothea Paas che, dopo dieci anni di attività, il prossimo 7 maggio, via Telephone Explosion Records, pubblicherà “Anything Can’t Happen”, che arriva dopo aver realizzato ben cinque cassette DIY.

Registrato al Fort Rose Studio di Hamilton e al Palace Studio di Toronto tra il 2018 e il 2019, questo debutto full-length è stato mixato da Max Turnbull (US Girls, Badge Epoque Ensemble).

La Paas spiega l’ispirazione per il suo album: “Avevo questa sensazione preesistente sulla spiritualità della musica – l’esperienza della musica come culto, che è davvero difficile da scuotere, anche se lo desideri. Inizialmente volevo allontanarmi da questo perché pensavo fosse manipolativo, il modo in cui la musica ha funzionato nella chiesa per controllare le emozioni delle persone. Ma ora voglio attingere di nuovo a quello perché penso che sia davvero potente. Perché la musica sembra una cosa trascendentale, spirituale, anche quando non sono più in chiesa?”

Il suo nuovo singolo si chiama “Container” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ryan Al-Hage.

La musicista canadese ci regala una ballata dai ritmi lenti e dagli arrangiamenti minimali e raffinati in cui è la sua voce soave e angelica a risplendere: da ascoltare in silenzio per gustare fino in fondo la solennità del brano.

