TRACK: MARQUIS DRIVE

We’re not pretty, but we’re the best wrong ones you’ll see: ha davvero bisogno di poche traduzioni la frase con cui si presentano i Marquis Drive, band inglese che si muove sotto l’ala protettrice di Alan McGee e che avevamo conosciuto grazie al brano “Spaceman“.



Il nuovo singolo è questa “21st Century Gospel”: chitarre cariche d’effetto e un pattern di batteria tonico e fiero per questo brano che farà felici i fan del britpop più epico e scintillante.

Listen & Follow

Marquis Drive: Spotify | Facebook