BLUR: UNA NUOVA REUNION GIà QUESTA ESTATE ? SECONDO ALEX JAMES POTREBBE ACCADERE.

Secondo Alex James una nuova reunion dei Blur potrebbe prendere vita questa estate al Big Feastival.

Il The Big Feastival è un evento di 3 giorni che si tiene proprio presso la fattoria del bassista della band.

Nonostante “Blur” sia un nome troppo grande per essere annunciato come headliner del festival il 52enne musicista ha dichiarato, in una recente intervista al Times:

Siamo troppo grandi, veramente. Ma al tempo stesso dico che Damon potrebbe passare quest’anno, Dave (Rowntree, batterista ndr) sarà già presente come DJ e sono certo che Graham (Coxon, chitarrista ndr) se sarà nei paraggi un salto lo farà sicuramente.

Sulla nostalgia dei bei tempi andati James aggiunge:

Mi manca essere giovane. Mi manca essere un ragazzino di nove anni che aspetta Babbo Natale. Mi manca essere un undicenne che va in bicicletta. Ed essere in una band ti dà un problema di secondo atto.

Quanti anni avevano i Led Zeppelin quando hanno scritto “Stairway To Heaven”? Ora, se posso portare la musica alla fattoria una volta all’anno e salire sul palco con Nile Rodgers, mi basta e sarò felice.

Infine:

Essere in una band ti dà tutto ciò che potresti desiderare a vent’anni. Viaggi, bevi, scopi, fai molto rumore e sei scortese con le persone. Ma poi ci siamo trasferiti qui e abbiamo avuto cinque figli, e ora vedo tanta passione nelle persone che lavorano con il cibo come nelle persone nella musica.

Credit Foto: Linda Brownlee