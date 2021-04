SI RIVEDONO I PIROSHKA (EX LUSH, MOOSE, ELASTICA, MODERN ENGLISH): ANNUNCIO ALBUM E NUOVO SINGOLO

I Piroshka, la band guidata dall’ex cantante/chitarrista dei Lush Miki Berenyi che comprende anche il chitarrista KJ ‘Moose’ McKillop (Moose), il batterista Justin Welch (Elastica) e il bassista Mick Conroy (Modern English), si rivedono dopo il piacevole “Brickbat” del 2018. E’ in arrivo, infatti “Love Drips & Gathers” (pre-order). Il disco è atteso il 23 luglio via Bella Union, l’etichetta gestita da Simon Raymonde.



“Se Brickbat era il nostro album Britpop, allora Love Drips And Gathers è shoegaze!” dice Berenyi. “Non era intenzionale; volevamo solo un focus diverso. Ho sempre visto gli album di debutto come una cattura dei primi momenti di una band, quando si ha davvero lo slancio, e poi il secondo album è l’occasione per un approccio più riflessivo“.

L’artwork dell’album è stato disegnato da Chris Bigg, che ha lavorato anche sugli album dei Lush.

Il primo singolo da “Love Drips & Gathers” è “Scratching at the Lid”: ottima melodia pop, sostenuta da synth e chitarre. Etereo ma non troppo, dream ma non troppo. Molto piacevole.

Tracklist:

Hastings 1973

The Knife Thrower’s Daughter

Scratching At The Lid

Loveable

V.O.

Wanderlust

Echo Loco

Familiar

We Told You