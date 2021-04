VIDEO: YOU, NOTHING.

VIDEO: YOU, NOTHING. Gazers

“Gazers” è il nuovo singolo dei veronesi You, Nothing., una delle realtà più interessanti dello

shoegaze tricolore.



Nel sound dei ragazzi ci sono sicuramente echi di eroi nostrani come Be Forest e Soviet Soviet, ma l’aggressività chitarristica di matrice quasi punk ci lascia dei segni sulla pelle che riusciamo propri oa cancellare.

Se c’è un disco che stiamo attendendo con trepidazione è proprio “Lonely//Lovely”, il loro esordio in uscita il 7 maggio per Floppy Dischi, Non Ti Seguo Records e Dotto, registrato da Michele Zamboni in quel di Verona.

Il videoclip è stato girato da Tobia Gaspari presso il Colorificio Kroen, uno dei live club più importanti del veronese.

