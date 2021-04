ANITA LANE RIP. LA CANTANTE, AUTRICE E IN PASSATO COMPONENTE DI BIRTHDAY PARTY E BAD SEEDS AVEVA 62 ANNI.

Anita Lane, cantante e autrice australiana in passato al fianco, dell’allora compagno, Nick Cave sia nei Birthday Party che nei Bad Seeds, è scomparsa all’età di 62 anni.

Nata a Melbourne la Lane risulta essere co-autrice di brani come “A Dead Song”, “Dead Joe” e “Kiss Me Black” dei Birthday Party e “Stranger Than Kindness” e “From Her to Eternity” di Nick Cave And The Bad Seeds.

Dopo ulteriori collaborazioni con band come Einstürzende Neubauten, Gudrun Gut, Die Haut nel 1993 arriva il suo debutto solista dal titolo “Dirty Pearl”. In totale gli album a suo nome saranno due (nel 2001 esce “Sex O’Clock”).

Di seguito il ricordo di Susie Cave, moglie di Nick, e di Warren Ellis: