BEN WATT PUBBLICA, A SORPRESA, “STORM SHELTER”, UN EP DI 6 CANZONI

Gradita sorpresa da Ben Watt che pubblica, a sorpresa, “Storm Shelter”, un EP di 6 tracce che serve come prosecuzione al suo acclamato album in studio del 2020 “Storm Damage“.

Il mini-album, registrato durante le prove dello Storm Damage Tour nel gennaio 2020, è un set di piano e voce che doveva essere pubblicato durante il tour mondiale di Watt l’anno scorso, prima che fosse bloccato da rinvii dovuti alla pandemia e dalla cancellazione definitiva di tutti i suoi spettacoli.

“In un mondo ideale le registrazioni sarebbero uscite l’anno scorso a metà tour“, dice Watt, “ma invece chiudono un capitolo su un anno di stop. Per un po’ ho pensato di abbandonarle, ma riascoltandole ho pensato che il loro spirito disadorno sembrava dirci qualcosa sulla forza da avere nelle avversità che tutti abbiamo cercato di recente“.

“Storm Shelter” contiene due cover (il classico house dei Ten City “That’s The Way Love Is”, una top ten inglese del 1989, e la canzone di Sharon Van Etten “Comeback Kid”) e quattro composizioni di Watt.

Il pluripremiato regista londinese Rahim Moledina che ha scritto e diretto i video di “Hendra” e “Sunlight Follows the Night” ha realizzato un nuovo filmato per accompagnare “That’s The Way Love Is”.

Tutte le canzoni sono state registrate in un giorno ai RAK Studios di Londra e mixate da Bruno Ellingham.

