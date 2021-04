C’è ANCHE MIKE MILLS DEI R.E.M. NEI SPLIT SINGLE GUIDATI DA JASON NARDUCY: SINGOLO E ANNUNCIO ALBUM

Gli Split Single, il gruppo guidato da Jason Narducy (Bob Mould, Verbow), ha annunciato un nuovo album, “Amplificado” (pre-order), che uscirà il 25 giugno via Inside Outside Records. La band per questo album include Mike Mills dei R.E.M. al basso e Jon Wurster, compagno della band di Bob Mould alla batteria.

Il primo singolo del disco è “(Nothing You Can Do) To End This Love”, un tributo di amore e sostegno alla comunità LGBTQ+. “Gli accordi e la melodia di questa canzone mi sembravano una sfida“, dice Narducy. “Volevo scrivere un testo che corrispondesse a questo stato d’animo sonoro. Le prime parole che mi sono venute in mente sono state ‘Lei ama lei e lui ama lui’. Così è finita per essere una canzone d’amore non convenzionale. Sto esprimendo sostegno e gioia per le coppie, compresi, ma non solo, i miei amici che appaiono nel video“.

Ecco il video, diretto da Jamie Fleischel.

Tracklist:

01. caPtAIN calamIty’S crUde pRoCessiON

02. Blood Break Ground

03. Stone Heart World

04. 95 Percent

05. Adrift

06. Bitten by the Sound

07. (Nothing You Can Do) To End This Love

08. Mangled Tusk

09. Belly of Lead

10. Worry

11. Satellite