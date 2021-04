DAVE E VIOLET GROHL AIUTATI DA KRIST NOVOSELIC (MA NON SOLO) PER L’ESECUZIONE DI “NAUSEA” DEGLI X

Non solo Dave Grohl e la quindicenne figlia Violet, per l’esecuzione al Jimmy Kimmel Live! del brano “Nausea” degli storici X, con loro anche l’ex bassista dei Nirvana Krist Novoselic, l’ex batterista degli Slayer Dave Lombardo e il tastierista Greg Kurstin. La canzone è tratta dal prossimo documentario di Grohl “What Drives Us” e ne è stata realizzata anche una versione in studio uscita proprio pochi giorni fa.

La performance ha visto Violet cantare la parte originariamente eseguita da Exene Cervenka degli X, mentre Dave ha preso le parti del cantante/bassista John Doe.