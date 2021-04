IL NUOVO SINGOLO DEI WINGS OF DESIRE E’ “BETTER LATE THAN NEVER”: ECCO IL VIDEO

I Wings Of Desire hanno dato un seguito al loro EP di debutto (uscito a febbraio) con il nuovo singolo “Better Late Than Never”.

Il brano è la prima nuova uscita dei Wings Of Desire, duo composto dagli ex-INHEAVEN Chloe Little e James Taylor, ed è accompagnato da un video girato su pellicola 8mm.

La band dice della canzone: “In occidente, siamo abituati a pensare che invecchiare sia una brutta cosa. In oriente l’invecchiamento è sostenuto e visto come un’opportunità per ottenere grande intuizione e saggezza. La canzone parla di lasciarsi andare e di permettere al tempo di portarti in un grande viaggio di scoperta di te stesso e di trovare il potere in tutta l’esperienza di vita che uno ha guadagnato. Abbiamo bisogno di trovare il trascendente in un mondo radicato in un costante cambiamento e distruzione, altrimenti rischiamo di essere trascinati a riva“.