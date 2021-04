IL TERZO ALBUM DI MOLLY BURCH ESCE A FINE LUGLIO

A quasi tre anni di distanza dal suo sophomore, “First Flower“, Molly Burch ritornerà il prossimo 23 luglio, via Captured Tracks, con un nuovo LP, “Romantic Images”.

Il nuovo album è stato registrato insieme ad Alaina Moore dei Tennis, mentre l’altra parte della band di Denver, Pat Riley, si è occupato della produzione.

“Lavorando con Alaina e Pat mi è sembrato di fare un album insieme ai miei migliori amici”, ha detto la Burch.

La tracklist contiene il recente singolo, “Emotion”, un brano insieme a Wild Nothing, mentre oggi la musicista californiana di stanza ad Austin ha condiviso “Control” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jackie Lee Young.

“Romantic Images” Tracklist:

1. Control

2. Games

3. Heart of Gold

4. Romantic Images

5. New Beginning

6. Took a Minute

7. Emotion feat. Wild Nothing

8. HoneyMoon Phase

9. Easy

10. Back In Time