IL PROSSIMO FILM DI DAVID CRONENBERG SARA’ LO SCI-FI “CRIMES OF THE FUTURE”

A sette anni di distanza dall’ultimo “Maps to the Stars” David Cronenberg è pronto a tornare nelle sale.

Inizieranno questa estate in Grecia le riprese di “Crimes of the Future” film che segna il ritorno del regista canadese a tematiche fantascientifiche dopo “eXistenZ” uscito nel 1999.

“Crimes Of The Future” vedrà inoltre Cronenberg tornare a lavorare con uno dei suoi attori preferiti: Viggo Mortensen.

Completano il cast Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué e Don McKellar.

Secondo il sito specializzato Deadline questa la trama:

…un tuffo profondo nel futuro non troppo lontano in cui l’umanità sta imparando ad adattarsi al suo ambiente sintetico. Questa evoluzione sposta gli esseri umani oltre il loro stato naturale e in una metamorfosi, alterando la loro composizione biologica. Mentre alcuni abbracciano il potenziale illimitato del transumanesimo, altri tentano di controllarlo. In ogni caso, la “sindrome da evoluzione accelerata” si sta diffondendo rapidamente. Saul Tenser è un amato artista di performance che ha abbracciato la sindrome dell’evoluzione accelerata, facendo germogliare organi nuovi e inaspettati nel suo corpo. Insieme al suo partner Caprice, Tenser ha trasformato la rimozione di questi organi in uno spettacolo per i suoi fedeli seguaci da ammirare in tempo reale dal teatro. Ma con il governo e una strana sottocultura che ne prendono atto, Tenser è costretto a considerare quale sarebbe la sua performance più scioccante di tutte.

Credit Foto: www.ficg, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons