SI RIVEDONO I KINGS OF CONVENIENCE: ANNUNCIO ALBUM, PRIMO SINGOLO E 3 DATE LIVE IN ITALIA

Ebbene si, c’erano stato un po’ di avvisaglie e messe in guardia…alla fine tutto è stato rispettato. I Kings Of Convenience si rifanno vivi con il nuovo singolo “Rocky Trail”, brano che i più affezionati del duo ricorderanno in scaletta anche nei loro ultimi concerti del 2016. Una canzone deliziosa, che si muove su quelle coordinate che da sempre amiamo e apprezziamo del duo e che ci riportano inevitabilmente ai loro gloriosi esordi: New Acoustic Movement al suo apice.



Il brano anticipa il loro nuovo album, “Peace Or Love”, atteso il 18 giugno via EMI Records. Il disco è stato registrato in Sicilia, “seconda patria” di Erlend Øye.

Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe annunciano anche 3 date autunnali nel nostro paese:

26/10 Catania Teatro Metropolitan

30/10 Bologna Teatro Manzoni

01/11 Milano Teatro degli Arcimboldi

Prevendite disponibili dal 7 maggio alle ore 11.00 sul circuito Ticketone.

Il seguito di “Declaration of Dependence” (2009) ha questa tracklist:

1.Rumours

2. Rocky Trail

3. Comb My Hair

4. Angel

5. Love Is A Lonely Thing

6. Fever

7. Killers

8. Ask For Help

9. Catholic Country

10. Song About It

11. Washing Machine