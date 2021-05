TRACK: OHR

Strizza l’occhio al Jason Pierce più acido e psichedelico questo brano a firma Ohr.



Il padrone di casa è Craig Klein, già nei The Race: “Stavo creando questi letti di suono con la mia voce, il tremolo delle chitarre e strati di sintetizzatori e organi, provando innumerevoli combinazioni fino a quando non sono arrivato alla tavolozza dell’album. Sono rimasto davvero avvolto dalla sonorità e dal flusso, da come certi accordi e combinazioni di suoni stratificati mi hanno fatto sentire e da come una canzone è collegata alla successiva. Il disco ha molte sensazioni e stati d’animo diversi ma anche elementi che ricorrono in un modo o nell’altro. Il mio obiettivo era creare qualcosa di molto diretto, stratificato, avvolgente e, si spera, edificante“.

“Golden Celings” è il singolo di lancio del doppio LP “Walk in the Light”, uscito via Headstate Records.

