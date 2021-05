ASCOLTA “CONSUMATI”, IL NUOVO SINGOLO DI NICOLò CARNESI

Nicolò Carnesi, artista tra le penne più ispirate della nuova scena cantautorale e uno degli autori più brillanti della propria generazione, apprezzato fin dal suo esordio per il suo talento compositivo e stilistico ormai riconoscibile, ritorna con il brano “Consumati”, nuova anticipazione per nun disco atteso più avanti nel 2021.

Dopo il brano “Virtuale” che è stato accompagnato dall’originale release del videogioco legato al singolo, anche il nuovo “Consumati” è, come dicono le note stampa, espressione della creatività dell’artista siciliano, che negli anni ha abituato critica e pubblico a una scrittura intelligente e acuta, spesso nutrita dall’uso dei giochi di parole, presenti nell’ultimo singolo fin dal titolo.

Lo stesso Carnesi tratteggia così il brano: “Consumati” è quel che sembra, una canzone sul dubbio; un dubbio sano che trae la sua origine dell’osservazione del mondo sociale così come di quello interiore, dubbio che chiede di essere sciolto per poter proseguire il cammino e costruire qualcosa su fondamenta solide. È anche un indubbio riferimento al tema del consumismo, quella patologia cronica che affligge un po’ tutti portandoci a ritenere indispensabile l’inessenziale. Non ne è esente il mondo della musica, dove spesso una canzone dura il tempo di un ascolto o di una playlist e poi si è pronti per andar oltre. Una condizione che, peraltro, non sembra rendere felice gli individui, sempre intenti a rincorrere cose su cose. Vale la pena? Forse dovremmo fermarci, applicare il dubbio per provare ad uscire da questo loop che ci rende “consumatori consumati”.