IL 5 GIUGNO GLI ASH IN LIVE STREAMING RIFARANNO TUTTO IL LORO CLASSICO ESORDIO “1977”

Impossibile non ricordare con piacere e affetto “1977“, il disco d’esordio degli irlandesi Ash, album che mise in luce la loro energia pop-punk e un gusto travolgente per le melodie. Da quel disco la band si è costruita una solida discografia, ma gli Ash stessi non smettono di celebrare e ricordare quel lavoro. Il 5 giugno, alle ore 21, la band in livestreaming (il primo della loro carriera) riproporrà integralmente quel disco, che il 6 maggio 2021 compirà proprio 25 anni.

A questo link (bit.ly/Ash1977onsale) sono già disponibili i biglietti che hanno prezzi diversi a seconda delle varie opzioni (c’è anche del merchandising esclusivo per la serata). Ghiotta occasione quindi per riascoltare live quel disco travolgente, nella speranza che la band ripassi presto anche dall’Italia.