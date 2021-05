KEVIN SHIELDS, BILLY CORGAN, J MASCIS E MOLTI ALTRI SONO IN UN NUOVO DOC DEDICATO AI PEDALI PER CHITARRA

“The Pedal Movie” è un nuovo documentario dedicato ai pedali per chitarra realizzato dal negozio online per strumenti Reverb.

Presentato come lo sguardo più completo su come i pedali per effetti hanno influenzato il suono della musica popolare così come la conosciamo il doc propone interviste a molti musicisti e produttori che proprio su questo tipo di strumentazione hanno costruito gran parte della loro carriera: Kevin Shields dei My Bloody Valentine, J Mascis dei Dinosaur Jr., Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, Graham Coxon dei Blur, Nels Cline (Wilco), Sarah Lipstate, Steve Albini e molti altri.

Guarda il trailer:

Il film, già disponibile online, segue l’evoluzione storica dei pedali a partire dall’accidentale invenzione nei primi anni ’60 del pedale fuzz e raccoglierà anche molte testimonianze dei tanti costruttori come Chase Bliss Audio, EarthQuaker Devices, JHS Pedals, Strymon, Walrus Audio e molti altri.

Il co-regista Dan Orkin aggiunge:

L’ispirazione iniziale per “The Pedal Movie” è stata quella di chiederci come questa strana piccola tasca del mondo della musica sia cresciuta in questa enorme comunità, con nuovi pedali e compagnie che entrano continuamente in gioco.

Oggi, ci sono migliaia di costruttori che sfornano centinaia di migliaia di pedali ogni anno a una comunità in continua crescita di produttori di musica sempre alla ricerca di nuovi modi per esprimersi. Queste piccole scatole hanno cambiato il modo in cui le persone fanno musica e, infine, hanno cambiato per sempre il corso della musica popolare.