QUINTO ALBUM PER HALF WAIF IN ARRIVO A LUGLIO. ASCOLTA IL SINGOLO “SWIMMER”

A distanza di poco più di un anno dal suo quarto album, “Caretaker”, Half Waif sta per ritornare con un nuovo full-length, “Mythopoetics” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 9 luglio via Anti-.

“Questo è il disco che cerco di fare da 10 anni”, dice Nandi Rose Plunkett. “La mia voce sta cambiando e la mia fiducia ha raggiunto un punto in cui sento che posso cantare come voglio; Sono finalmente arrivata in un posto in cui non devo conformarmi a quello che penso che gli altri vogliano che suoni piace.”

Il nuovo singolo si chiama “Swimmer” che la musicista statunitense ha detto di aver scritto “dopo aver visitato mia zia, che ha l’Alzheimer. Non dimenticherò mai l’estate in cui stavamo nuotando nel lago dove la nostra famiglia ha un cottage – la sua mente stava già scivolando, ma il suo corpo era ancora abbastanza forte per nuotare fino dall’altra parte. Era incredibile come entrambe le cose potessero essere vere. Ora l’unico modo in cui posso raggiungerla è attraverso la musica. Canto per lei con la mia mano sulla sua spalla, sentendo il peso morbido del suo corpo attraverso la coperta, versando tutto l’amore che provo dalla mia voce in quel braccio caldo. Cerco di conciliare ciò che è ancora qui con ciò che è già andato.”

“Mythopoetics” Tracklist:

1. Fabric

2. Swimmer

3. Take Away The Ache

4. Fortress

5. The Apartment

6. Sourdough

7. Party’s Over

8. Horse Racing

9. Orange Blossoms

10. Midnight Asks

11. Sodium And Cigarettes

12. Powder