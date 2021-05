ASCOLTA “I’LL GO RUNNING”, IL NUOVO SINGOLO DI SQUIRREL FLOWER

Il secondo LP di Squirrel Flower, “Planet(i)”, vedrà la luce il prossimo 25 giugno via Full Time Hobby a distanza di un anno e mezzo dal suo debutto full-length, “I Was Born Swimming”.

“Il disco è una lettera d’amore al disastro in ogni forma immaginabile: queste canzoni abbracciano pienamente un pianeta in rovina. Incoraggiato dalla sua visione ferma e spinta dalla sua voce ardente come una cometa, “Planet (i)” è allo stesso tempo un rifugio, un atto di auto-guarigione e un riflesso musicale dei mondi interiori ed esteriori di Squirrel Flower”, ci fa sapere la press-release.

Ella Williams, la musicista di Boston di origini italiane che si nasconde dietro a questo progetto, lo ha registrato a Bristol lo scorso autunno insieme al noto produttore Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius).

Il suo nuovo singolo si chiama “I’ll Go Running” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“”I’ll Go Running” parla del lato più oscuro dell’essere un artista: la pressione per rendere le cose nuove di zecca, scioccanti, per dare via tutto e aprirti completamente senza ottenere sempre in cambio ascolto e consumo intenzionali. Essere vulnerabili a un coltello. Ma è potente offrire te stesso e la tua arte senza paura, che è quello che cerco di fare con questo album. Ecco perché questa è la traccia di apertura”, ha detto Ella del suo nuovo brano.

Photo Credit: Tonje Thilesen