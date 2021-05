DANIEL GREEN DEI LAISH RILASCIA UN NUOVO BRANO CON IL SUO PROGETTO DG SOLARIS. GUARDA IL VIDEO DI “I DON’T THINK SO”.

Daniel Green, titolare dell’ottimo ensemble folk-pop Laish, è da qualche tempo concentrato esclusivamente su DG Solaris, progetto condiviso con la moglie Leane.

Realizzato il debut-album lo scorso anno, “Spirit Glow”, il duo ritorna in questi giorni con un nuovo brano: “I Don’t Think So” è una cover del cantautore e chitarrista britannico Marty Willson-Piper.

Daniel racconta così la genesi del pezzo:

Ho incontrato Marty Willson-Piper quando abbiamo condiviso un tour in Texas nel 2018. Ogni sera cantava questa bellissima canzone, “I Don’t Think So”. Mi sono innamorato della sua melodia e del suo testo ‘sconfitto’. Dopo il tour, Salim Nourallah mi ha invitato per un giorno nel suo studio e mi stava ancora girando per la testa quel brano, quindi l’abbiamo cantato insieme. Oggi lo dedico alla famiglia Coffey.

Ascolta il brano che esce per la label texana Palo Alto accompagnato da un video ufficiale:

L’ultimo disco dei Laish, il terzo che risale al 2018, “Time Elastic” è stato pubblicato dall’etichetta francese Talitres.