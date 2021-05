“LOVE INTERVENE” è IL NUOVO SINGOLO DI LOU BARLOW

A distanza di quasi sei anni di distanza dal suo terzo album solista, “Brace The Wave”, Lou Barlow ritornerà il prossimo 28 maggio, via Joyful Noise Recordings, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Reason To Live”.

“Ho a lungo lottato per trovare un modo di connettere la mia vita privata e la mia vita artistica. Con questo disco ci sono riuscito per la prima volta”, ha detto lo storico musicista nativo dell’Ohio e membro di Dinosaur Jr., Sebadoh e Folk Implosion.

Il suo nuovo singolo si chiama “Love Intervene” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Mi rifuggo dalle dichiarazioni, la vita è troppo complicata”, dice Barlow del brano, “ma è difficile discutere con il potere dell’amore. Ho scritto questa canzone alcuni anni fa e l’ho registrata alcune volte. L’ho provata come canzone acustica da solista e l’ho cantata in alcuni brevi tour che ho fatto, suonando nei cortili e nei salotti negli Stati Uniti. L’ho provato anche con una band. Vorrei dire che questa versione di “Reason To Live” è la registrazione definitiva della canzone ma, onestamente, mi piacerebbe sentire qualcun altro portarla a nuovi livelli. A volte il sentimento sembra quasi fuori dalla mia portata. Credere nell’amore è così, può sempre essere più grande ma rimanere così sfuggente.”

Photo Credit: Adelle Barlow