SPIRITUALIZED: IN ARRIVO LA RISTAMPA DI “PURE PHASE”

Continua la campagna di ristampa che riporterà in vinile i primi 4 dischi degli Spiritualized.

“Pure Phase”, secondo album delle band capitanata da Jason Pierce pubblicato nel marzo del 1995, sarà ristampato da Fat Possum il prossimo 11 giugno.

Non puoi paragonare questo disco a nessun altro per come l’abbiamo mixato; in un modo così ‘scorretto’, commenta Jason Pierce.

Abbiamo mixato le tracce due volte, ma non riuscivo a decidere quale mi piaceva di più, quindi abbiamo detto, ‘prendiamole entrambe’. Entrambe erano su nastro quindi abbiamo passato ore a tagliarle in sezioni utilizzabili. in parallelo si ottiene questo tipo di effetto Hawkwind, che diventa più profondo man mano che si allontanano dall’essere “bloccati”, quindi abbiamo dovuto continuare a riagganciare una grancassa ogni otto o dieci battute e ci è voluto un tempo.

e ancora

Se ascolti le parti isolate, tutto è incredibilmente semplice, le trombe, la diapositiva, tutti questi piccoli motivi e si incastrano come uno strano tipo di macchina. Qualcosa come Kraftwerk era la cosa più vicina nel mio vocabolario musicale in quel momento. La grande musica rock and roll è come i sistemi, ha il suo ciclo infinito.

“Pure Phase”, ristampato in versione vinile 180g, segue di alcuni mesi la pubblicazione che ha inaugurato l’intera operazione: lo scorso 23 aprile è tornato disponibile in nuova versione l’album di debutto degli Spiritualized “Lazer Guided Melodies”.