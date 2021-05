Antonio Gramentieri, a lungo agitatore del progetto Sacri Cuori, riprende in mano il suo alter ego Don Antonio dopo l’esordio omonimo del 2017 e “The Lockdown Blues” uscito l’anno scorso per lanciarsi in una nuova, doppia avventura: “La Bella Stagione” titolo di un libro di racconti uscito per Gagarin Edizioni a inizio aprile e di questo disco. Modi diversi di usare quelle parole che Don Antonio tanto ama e che sceglie accuratamente per descrivere sensazioni, impressioni, punti di vista in dieci brani selezionati tra i venticinque scritti negli ultimi tempi.

Quaranta minuti in cui si lascia accompagnare da un solido gruppo di musicisti che trasformano “La Bella Stagione” in uno sforzo comune: Nicola Peruch a pianoforte, synth e organo dona spessore agli accordi di “Acceso”, Dani Manzi – Piero Perelli – Vince Vallicelli si alternano alla batteria, Roberto Villa al basso, Pepe Medri alle percussioni. L’intenzione è quella di andare oltre il classico album voce e chitarra, ampliando il campo e trovando nuove atmosfere.

Missione compiuta grazie alla delicatezza di “Batticuore”e della title track cantata insieme a Arianna Pasini presente anche in “Ancora di Me”, mentre i sintetizzatori diventano giocosi in “Ponente” e “Capiscimi”, incalzanti nello spoken word di “Lo Stesso”. C’è spazio anche per il bel blues di “Fuoco”, la vulnerabilità di “Distanza” e la dolce grinta di “Le Prime Stelle Della Sera”.

Attimi fissati su carta non necessariamente autobiografici ma pieni di umana curiosità, caratteristica che ha sempre distinto il lavoro discografico di Gramentieri in gruppo o in solitaria. I testi vividi e riflessivi, con momenti deliziosamente surreali, completano il quadro di una stagione musicale dai tanti colori che non si accontenta di aspettare che cambi il vento ma prova a concentrarsi sul presente, quel momento tra “il tempo perduto e il tempo trovato” in cui si è semplicemente vivi.