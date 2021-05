“È STATO UN VERO LAVORO DI SQUADRA CON TRE SONGWRITER CHE HANNO CONTRIBUITO.” MIKE DONOVAN CI RACCONTA IL TERZO LP DEI PEACERS

I Peacers sono la creatura più recente di Mike Donovan, ex frontman dei Sic Alps: ad accompagnare il musicista di San Francisco in questa sua avventura, iniziata nel 2015, ci sono Mike Shoun (Osees), Shayde Sartin (The Fresh & Onlys) e Bo Moore. Il loro terzo album, “Blexxed Rec” è uscito da poche settimane via Drag City Records e noi di Indieforbunnies abbiamo approfittato di questa release per scambiare due chiacchiere via mail proprio con Donovan. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao, come state? Qual è la situazione con il Coronavirus negli Stati Uniti in questo momento?

Beh, sembra che le cose siano potenzialmente sul punto di tornare alla normalità, ma chissà quanto durerà quell’ultimo tratto. Cerco di non pensarci troppo e di evitare di giudicare come la pensano gli altri. Non si sa mai come le persone risponderanno alle restrizioni e al vaccino, ecc. È un viaggio.

So che avete suonato tutti (e suonate ancora) in altre band prima dei Peacers: come è nata questa band nel 2015? Vi conoscevate già? Quanto delle vostre altre band è stato messo nei Peacers?

Mike Shoun, Shayde Sartin e io ci conoscevamo tutti per aver suonato in Thee Oh Sees, Fresh & Onlys e Sic Alps rispettivamente. Ho incontrato Bo a uno spettacolo a San Francisco e non sapevo molto di lui a parte il fatto che era una persona gentile. Quando questa band stava per formarsi, ho contattato un amico di Bo per avere il suo contatto, pensando che forse suonava musica. Quando il suo amico mi ha dato il suo numero mi ha anche indirizzato alla pagina del suo bandcamp. Ho ascoltato i suoi brani usciti con il moniker di Bozmo e sono rimasto sbalordito. Sembrava perfetto, così l’ho chiamato e gli ho chiesto di unirsi a noi. Abbiamo suonato per la prima volta insieme nell’agosto 2016 dopo aver provato separatamente: infatti Shayde e Bo si sono incontrati sul palco proprio prima di suonare il nostro primo concerto come band con quattro componenti.

Il vostro terzo disco, “Blexxed Rec”, è uscito poco: come vi sentite ora che lo avete pubblicato? Quali sono le vostre aspettative?

È fantastico. È stato un vero lavoro di squadra con tre songwriter che hanno contribuito. Mi aspetto che trovi il suo giusto posto nel mondo e che renda felici alcune persone.

Quali sono secondo voi i principali cambiamenti tra questo vostra prova e quelle precedenti? Quanto si è evoluto il vostro sound nel corso degli anni?

Il cambiamento più grande è stato avere 3 cantautori / cantanti. Aumenta davvero le possibilità di varietà e prospettive diverse. Non sono sicuro dell’evoluzione, ma questo è sicuramente il mio disco preferito dei Peacers tra i nostri tre.

Nel vostro nuovo album ci sono elementi garage-rock, ma anche molta psichedelia nostalgica e pop degli anni ’60: è un bel mix! Quali sono state le vostre maggiori influenze musicali per “Blexxed Rec”?

Beh, penso che tutti abbiamo le nostre influenze, ma per me sono alcune delle stesse grandi che spesso cerco per l’ispirazione- band come Swell Maps, The Kinks, Pip Proud, Big Star, Shagrat …

In “Dickdog In Paris” appare improvvisamente un flauto psichedelico: è abbastanza strano perché la traccia è piuttosto energica e all’improvviso quasi si ferma. Non mi aspettavo di sentire il flauto in quel momento. Da dove viene? Perché l’avete inserito nella canzone?

È un flauto di mellotron. Immagino che il cambiamento nella canzone sia lì per esprimere una sorta di schizofrenia, o vacillazione selvaggia che tutti sentono prima o poi.

Come funziona il processo creativo nella tua band? È una cosa collaborativa?

Bo, Shayde e io abbiamo scritto le canzoni in modo che ciò avvenga principalmente da soli, anche se contribuiamo alla scrittura del materiale l’uno dell’altro con suggerimenti e cose aggiuntive, armonie o parti di testi. Ma costruiamo le canzoni insieme: Mike Shoun progetta la registrazione della sua batteria e lavoriamo tutti insieme sul suono della registrazione e dei mix.

Di cosa parlano i vostri testi? A cosa vi siete ispirati mentre li stavate scrivendo?

Per me personalmente si tratta spesso di qualche piccola fantasia che ho su una relazione o su un personaggio inventato che vorrei incontrare.

Il vostro disco è stato pubblicato sia in vinile che in cassetta: cosa ne pensi di questi formati che sono diventati di nuovo cool nell’ultimo decennio dopo un po’ di tempo?

Sono un vecchio bislacco, quindi per me sono rimasti il solo modo di ascoltare. Forse un rinnovato interesse è una reazione ai servizi di streaming che si sforzano di rendere le cose molto convenienti per l’ascoltatore? Non lo so, ascolto spesso anche i CD. Immagino sia anacronistico a questo punto, ma preferisco scegliere io stesso il brano successivo. Di solito mi piace ascoltare un intero disco per alcune volte.

Hai qualche nuova band / musicista interessante da suggerire ai nostri lettori?

Dai un’occhiata a Bozmo (il progetto solista di Bo dei Peacers)

Un’ultima domanda: per favore potete scegliere una delle vostre canzoni, vecchia o nuova, da utilizzare come colonna sonora a questa intervista?

“Irish Suit” da “Blexxed Rec”. È una vera testimonianza della nostra collaborazione di 4 uomini e della mia canzone preferita del disco.

Photo Credit: Laurel Connell