PLACEBO: IL NUOVO DISCO E’ PRONTO

Direttamente tramite il loro profilo instagram ufficiale i Placebo diffondono importanti novità sul loro prossimo disco.

L’ottavo album di Brian Molko e soci, le cui registrazioni partite nel 2019 erano state inizialmente sospese causa pandemia, è terminato.

L’ultimo lavoro della band, “Loud Like Love”, risale al 2013 mentre è di 5 anni l’inedito più recente: “Jesus’ Son” incluso nella raccolta “A Place for Us to Dream” uscito nel 2016.

Qui recuperate la nostra Top 10 brani dedicata ai Placebo.

Credit Foto: Biha, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons