TRACK: MATILDA MANN

Dopo il suo bellissimo secondo EP, “Because I Wanted You To Know“, uscito alla fine dello scorso anno, Matilda Mann è ritornata con la sua prima release del 2021.

Il nuovo singolo della giovanissima londinese, realizzato da Arista Records, si chiama “Doomsday” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

La musicista indie-folk inglese con i suoi arpeggi leggeri, le sue belle melodie e quella voce così confortante riesce a scaldare il nostro cuore anche nei momenti più difficili.

