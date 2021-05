“ATLANTE DELLE CASE MALEDETTE” E’ IL NUOVO ROMANZO DI FRANCESCO BIANCONI DEI BAUSTELLE

Il terzo romanzo di Francesco Bianconi, si intitola “Atlante delle case maledette” e sarà disponibile nelle librerie a partire dall’11 maggio via casa editrice Rizzoli Lizard (pre-order attivo).

Il libro, che contiene le illustrazioni di Paolo Bacilieri, è stato scritto durante i primi mesi della pandemia e racconta, come da note condivise, la storia di “falsa fantascienza” di Dimitri, uno scrittore che ripensa alle case in cui ha messo piede nella propria vita e prova a farne schedario, barricato in casa mentre fuori il mondo è colpito da un misterioso Virus.

Bianconi ha già all’attivo due romanzi, “La resurrezione della carne” (2015) e “Il regno animale” (2012), mentre ha pubblicato lo scorso anno il suo primo disco solista, “Forever”.