GLI SQüRL DI JIM JARMUSCH DAL VIVO IN ITALIA PER DUE DATE NEL 2022

Gli Sqürl – il duo di New York composto dal regista e musicista Jim Jarmusch, uno dei massimi esponenti del cinema indipendente americano, e dal compositore e produttore cinematografico Carter Logan portano dal vivo in Italia la sonorizzazione di quattro film surrealisti e onirici dell’artista dadaista Man Ray.

Le opere di uno tra gli artisti più versatili e brillanti del ‘900, leggendario fotografo, pittore e produttore, vengono fatte rivivere dal genio degli Sqürl attraverso partiture semi-improvvisate con sintetizzatori, chitarre e loop.

I quattro film di Man Ray selezionati da Sqürl sono: “L’Etoile De Mer” (1928), “Emak Bakia” (1926), “Retour a la Raison” (1923) e “Les Mysteres Du Chateau Du De” (1929).

A gennaio 2020 gli Sqürl pubblicano via Sacred Bones “Some Music For Robby Müller”, un tributo musicale al leggendario direttore della fotografia. L’album è un omaggio al direttore della fotografia olandese Robby Müller con il quale Jarmusch ha collaborato nei film “Down By Law”, “Mystery Train”, “Dead Man”, “Ghost Dog” e “Coffee And Cigarettes”.

Di seguito tutti i dettagli delle 2 date previste nel 2022:

Martedì 1 febbraio 2002 @ Teatro Manzoni, Bologna

Biglietti:

Prima Platea: 38,00 € + d.p.

Seconda Platea: 33,00 € + d.p.

Prima Galleria: 30,00 € + d.p.

Seconda Galleria: 30,00 € + d.p.

Balconata Primo Ordine: 28,00 € + d.p.

Balconata Secondo Ordine: 25,00 € + d.p.

Balconata Terzo Ordine: 20,00 € + d.p.

Prevendite su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 7 maggio

Mercoledì 2 febbraio 2022 @ Triennale Milano Teatro

Biglietti:

Intero: 25€ cassa / 23€ online

Ridotto Under30/Over 65/convenzionati: 17,50€ cassa /16€ online

Ridotto Studente/DVA: 12,50€ cassa / 11€ online

Prevendite su www.vivaticket.it dalle ore 10 di venerdì 7 maggio