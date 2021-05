TRACK: PRONOUN

Pronoun, il progetto indie rock di Alyse Velltur, ha annunciato un nuovo EP, “OMG I MADE IT” (pre-order), in uscita l’11 giugno via Wax Bodega. È il seguito del suo favoloso album di debutto, 2019 “I’ll show you stronger“.

Il primo singolo è l’anthemica “I Wanna Die But I Can’t (Cuz I Gotta Keep Living)”, che Velltur descrive così “riguarda la scomoda sensazione che tutti intorno a te stanno crescendo nelle loro vite mentre io sento che nulla sta cambiando dentro di me. È la sensazione scomoda di non voler stare su questo pianeta ma di sapere che devo davvero metterci impegno e capire come far funzionare la vita per me. Si tratta della scomoda ma allo stesso tempo confortante sensazione che gli altri si sentano allo stesso modo. Si tratta letteralmente di un duro sguardo allo specchio, da sola, in un bagno, chiedendomi cosa diavolo sta succedendo. Sto parlando con me stessa per tutto il tempo, ma di questi tempi chi non lo fa“.

Il singolo davvero lascia ben sperare che la fanciulla possa riprendere da dove aveva lasciato: chitarre rumosorse, piglio emo anni ’90, grandi melodie. Favolosa.

Ecco la tracklist:

1. SOUND THE ALARMS!!!1!

2. I’M RIGHT BACK IN IT

3. I WANNA DIE BUT I CAN’T (CUZ I GOTTA KEEP LIVING)

4. HALF OF THE TIME

5. WASTING TIME

