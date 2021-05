VIDEO: GENTLE SOFA DIVER

“Self Sabotage” è il nuovo singolo di Gentle Sofa Diver, progetto alternative post-rock del polistrumentista pesarese Nicolò Baiocchi, classe 1994. Siamo molto contenti di poter presentare il sonico singolo (e il video rigorosamente do it yourself realizzato dallo stesso Baiocchi assieme all’amico Giulio Del Prete), in anteprima qui su IFB.

Il brano è la prima anticipazione dal suo album d’esordio, “Off The Fish Tank”, in arrivo il 21 maggio su CD e su musicassetta per la label indipendente Non Ti Seguo Records, che proprio con questa release inaugurerà la sua nuova collana di tape a cadenza mensile, denominata Tigersuit tapes.

Per Gentle Sofa Diver, se dovessimo parlare del suo sound, beh, potremmo dire che attinge dall’immenso calderone alternative anni 90, capace di far pensare tanto ai Sonic Youth quanto ai Bark Psychosis, con dei bei chitarroni a farla da padrone.

