ASCOLTA I REAL ESTATE RIFARE I MY BLOODY VALENTINE E JOHN CALE IN UN NUOVO EP DI COVER

ASCOLTA I REAL ESTATE RIFARE I MY BLOODY VALENTINE E JOHN CALE IN UN NUOVO EP DI COVER

I Real Estate, che recentemente hanno pubblicato il mini-album “Half A Human”, rilasciano in queste ore un nuovo EP.

“Lagniappe Sessions”, registrato per il sito Aquarium Drunkard, vede la band del New Jersey all’opera su brani di altri artisti/band: “Ocean House” dei Parsley Sound, “You Never Should”, pezzo contenuto in “Isn’t Anything” dei My Bloody Valentine, “Please” di John Cale, il classico country “Little Green Apples” (Roger Miller) e “Java Jelly” dei Jawbone.

Su Aquarium Drunkard puoi ascoltare e scaricare l’intero EP e leggere i commenti della band relativi alla scelta dei brani.