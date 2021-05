EP: HER NEW KNIFE

Si conoscono dai tempi del college il duo degli Her New Knife, formato dal chitarrista e cantante Edgar Atencio e dal batterista Elijah Ford, il quale ha deciso di debuttare ufficialmente nella scena musicale con questo ottimo EP, “Destroza”, intriso di tanto shoegaze e noise-rock.



I ragazzi di Tallahassee, in Florida, ci catapultano nel loro sound alternative immerso in chitarre dal gain esagerato e batteria corposissima che plana su trascinati e sognanti voci. Il coinvolgimento è davvero totale sin dal primo singolo “Piled Up” ed a seguire con “Pursuit”, due brani che riportano alla memoria le sonorità di quel piccolo gioiello di genere del 2019, “New Hell” dei Greet Death. La successiva “Emilio” parte indie e si trasforma nel finale in una tempesta di riverberi fino a concedersi alla cupa ed oscura “Schoenberg”.

Grandissimo debutto per questo duo statunitense!!

