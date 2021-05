EP: SKULLCRUSHER Storm In Summer

A meno di un anno di distanza dal suo omonimo primo EP, Skullcrusher è tornata con una nuova prova sulla breve distanza, pubblicata ancora una volta dalla prestigiosa Secretly Canadian, che ha giustamente creduto nella bontà del prodotto offerto dalla ragazza californiana.

Registrato, come il precedente, insieme al suo partner Noah Weinman (aka Runner), l’EP si apre con “Windshield”: la gentilezza iniziale (in cui possiamo notare anche il suono del banjo), lascia spazio più di una volta a momenti più intensi e indie-rock, ma senza che la dolce voce di Helen Ballentine possa venire influenzata dalla strumentazione.



Il singolo principale “Song For Nick Drake”, invece, si fa ammirare per la sua eleganza e per la ricchezza di particolari descritti con una splendida sensibilità utilizzando synth, chitarra e banjo, mentre le emozioni arrivano pure all’orecchio dell’ascoltatore.

Non possiamo poi fare a meno di citare la title-track, “Storm In Summer”, che sembra volerci cullare con quella sua preziosa intimità e gentilezza: i vocals pieni di passione di Skullcrusher ci riempiono il cuore, disegnando un’altra preziosa e luminosa perla indie-folk.

“Prefer” infine rivela una leggera sperimentazione con qualche morbido tocco elettronico che va ad aggiungersi a una strumentazione molto delicata, senza variare comunque la sua bellezza folk.

Un lavoro di appena quindici minuti, ma che ci dimostra tutto il valore della Ballentine: qualità unita a sentimenti, raffinatezza, sensibilità e purezza. Non vediamo l’ora di ascoltarne ancora.

