GUARDA I SONIC YOUTH RIFARE GLI STOOGES INSIEME A J MASCIS IN UN VIDEO INEDITO DEL 1987

Il 9 maggio 1987 i Sonic Youth sono stati ospiti a sorpresa dello show benefico a supporto del magazine musicale Forced Exposure che si è tenuto al The Rat di Boston.

Steve Albini, all’epoca collaboratore del giornale, introduce sul palco la band di New York e come ospite, sulla seconda canzone eseguita, J Mascis.

Moore e soci per l’occasione suonano “Hot Wire My Heart” dei Crime e “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges, quest’ultima cantata da Kim Gordon.

Video inediti di quella storica serata sono apparsi nelle ultime ore sul canale di YouTube:

Alcune settimane dopo i Sonic Youth sono tornati ad eseguire “I Wanna Be Your Dog”, questa volta insieme a Iggy Pop, al Town And Country di Londra: