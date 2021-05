I DESCENDENTS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “9TH & WALNUT” IN USCITA A LUGLIO

La leggendaria punk band californiana dei Descendents – formata da Milo Aukerman (voce), Tony Lombardo (basso), Frank Navetta (ex chitarrista) e Bill Stevenson (batterista) – ha annunciato un nuovo album in studio dal titolo “9th & Walnut”, in uscita il prossimo 23 luglio su Epitaph Records (pre-order) e che arriva a 5 anni di distanza da “Hypercaffium Spazzinate“ del 2016.

L’album, che prende il titolo dallo spazio di Long Beach in cui la band si riuniva per provare all’epoca, è una raccolta di 18 tracce che include i loro primissimi brani composti tra il 1977 e il 1980, tra cui i singoli dell’esordio “Ride The Wild” e “It’s A Hectic World” (qui per la prima volta cantati da Milo) e una cover in pieno stile Descendents di “Glad All Over” dei The Dave Clark Five.

In occasione dell’annuncio, la band ha rilasciato una prima anticipazione con il singolo “Baby Doncha Know” riguardo alla quale, ricorda il batterista Bill Stevenson “è stata forse la quinta canzone che abbiamo imparato, “andavamo al 9th & Walnut tutti i weekend e passavamo le giornate a suonare. Ero sbalordito dal fatto che un ragazzo della mia età che frequentava la mia stessa scuola potesse scrivere dei pezzi così fighi. Frank sembrava più maturo della sua età. Ma non gli ho mai chiesto di chi o di cosa parlasse. Ero solo felice di essere lì con lui e Tony”.

“9TH & WALNUT” TRACKLIST:

1. Sailor’s Choice

2. Crepe Suzette

3. You Make Me Sick

4. Lullaby

5. Nightage

6. Baby Doncha Know

7. Tired of Being Tired

8. I’m Shaky

9. Grudge

10. Mohicans

11. Like the Way I Know

12. It’s A Hectic World

13. To Remember

14. Yore Disgusting

15. It’s My Hair

16. I Need Some

17. Ride the Wild

18. Glad All Over​ (Dave Clark Five cover)