IL FILM FINALE SUGLI ZOMBIE DI GEORGE ROMERO E’ STATO ULTIMATO DALLA MOGLIE SUZANNE

“Twilight of the Dead”, ultimo film incompleto di George Romero, è stato ultimato dalla moglie Suzanne.

E’ la stessa vedova a dichiararlo al sito Hollywood Reporter svelando di aver lavorato con 3 diversi sceneggiatori negli ultimi 4 anni e di essere pronta ad incontrare potenziali registi per portare il tutto sul grande schermo.

Il regista, scomparso nel 2017 all’età di 77 a causa di un male incurabile, stava ultimando quello che sarebbe stato il suo testamento finale del genere nei mesi precedenti alla sua morte.

La sceneggiatura di “Twilight of the Dead” è stata scritta da Romero insieme al collaboratore Paolo Zelati il quale in seguito alla sua scomparsa e su mandato della moglie del maestro degli zombie-movie ha completato il lavoro affiancato da Joe Knetter e Robert L. Lucas

Gli ho dato la mia piena benedizione fintanto che potevo essere presente in ogni fase del percorso affinché rimanesse fedele alla visione di George, ha dichiarato la Romero

e ancora:

Posso affermare al 100% che George sarebbe incredibilmente felice di vedere che tutto questo continua. Voleva che questo fosse il suo lascito finale sul genere degli zombie. Questo è il film che voleva fare. E anche se qualcun porterà la torcia come regista, rimarrà sempre un film di George A. Romero

